Държавни глави от цял свят честитиха националния ни празник с поздравителни писма до Йотова

Държавни глави и лидери от цял свят честитиха на българския народ националния празник на страната ни в поздравителни адреси, изпратени до президента Илияна Йотова по повод отбелязването на 148 години от Освобождението на България. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Президентът Доналд Тръмп честити празника на българите, като изтъква партньорството между САЩ и България в сфери като енергетика и отбрана.

По случай празника президентът на Китай Си Дзинпин пожелава просперитет на България и мир и благоденствие на българския народ. Той заявява готовност за засилване на диалога и задълбочаване на китайско-българските отношения, основани на уважение, доверие и взаимноизгодно партньорство.

В приветствието си за 3 март кралят на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Чарлз III пожелава на българите мир, просперитет и благополучие. Той отбелязва трайното приятелство между двете държави и възможностите за насърчаване на сътрудничеството през идните години.

Федералният президент на Австрия Александър Ван дер Белен приветства силните и трайни връзки между България и Австрия, които намират отражение в икономическите отношения, отличното сътрудничество в областта на дуалното образование, активните културни връзки.

Поздравления за здраве и благополучие на президента Йотова и българите отправя и кралят на Белгия Филип. Оценявам високо значимостта на приятелските отношения на нашите две страни, отбелязва крал Филип.

Президентът на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер също честити на българите 3 март от свое име и от името на сънародниците си. България и Германия са тясно свързани с общи европейски и демократични ценности. Актуалните глобални процеси изискват да ги отстояваме и защитаваме заедно, посочва германският президент.

Сърдечни поздравления по повод 3 март от името на италианския народ отправя президентът Серджо Матарела. Той изразява увереност, че България и Италия ще се възползват от всички възможности за укрепване и разширяване на партньорството във всички области от взаимен интерес, като изтъква ползотворното сътрудничество в сферата на сигурността.

Пожелания за просперитет, единство и мир на българския народ по повод годишнината от Освобождението отправя литовският президент Гитанас Науседа. Той изтъква отличните двустранни отношения между Литва и България и успешното сътрудничество в многостранни формати, като изразява очакване общата ангажираност към международното право да продължи.

Благопожелания за националния празник към българите изказва и президентът на Словения Наташа Пирц Мусар. В поздравителния си адрес до Илияна Йотова тя приветства конструктивното сътрудничество между България и Словения, както на двустранно равнище, така и в рамките на международни формати.

"Този знаменателен ден е натоварен с важно послание за всеки един народ - без независимост не съществува истинска свобода", пише в поздравителния си адрес до Илияна Йотова унгарският президент Тамаш Шуйок и отбелязва значимостта да се защитава националният суверенитет. Държавният глава на Унгария посочва, че остава ангажиран с по-нататъшно развитие на дългогодишните двустранни отношения, основани на приятелство, общи културни ценности, ползотворно сътрудничество в редица области.

Държавният глава на Финландия Александър Стуб изпраща поздравления по повод националния празник на България и отправя поздрави за благоденствие. Очаквам да продължим трайното си сътрудничество, както на двустранно ниво, така и в рамките на Европейския съюз и НАТО, посочва финландският президент.

По повод 3 март кралят на Швеция Карл Густав XVI и кралят на Нидерландия Вилем-Александър също поздравяват президента Йотова и българския народ и пожелават щастие и благополучие на българите.

От името на румънския народ президентът на северната ни съседка Никушор Дан отправя към българите най-сърдечни пожелания за мир, просперитет и благоденствие. „В настоящия сложен контекст на сигурност поддържането на тесен политически диалог между Румъния и България и активната координация на всички нива е от съществено значение за отстояването на общите интереси, повишаване нивото на сигурност в региона на Черно море и защитата на ценностите, които споделяме като съюзници и стратегически партньори", пише румънският държавен глава.

В поздравителния си адрес до президента Илияна Йотова и българския народ държавният глава на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова отправя пожелания за просперитет и благополучие.

Президентът на Република Сърбия Александър Вучич отправя благопожелания за просперитета на българския народ. Държавният глава на западната ни съседка изразява увереност, че сътрудничеството между България и Сърбия ще продължи да се задълбочава върху здравите основи на добросъседството и в контекста на настоящите политически обстоятелства чрез активен политически диалог и икономическо партньорство.

Благопожелания за празника отправя и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, който изразява вяра, че със съвместни усилия искреният диалог с България ще продължи да допринася за укрепването на мира, просперитета и стабилността в нашия регион.

Президентът на Република Косово Вьоса Османи-Садриу също честити на българския народ празника от свое име и от името на сънародниците си. Тя изразява и признателност за последователната подкрепа на страната ни към Република Косово.

В поздравителния си адрес кралят на Хашемитското кралство Йордания Абдула II честити празника и пожелава благоденствие и напредък на приятелския български народ.

По повод националния ни празник президентът на Азербайджан Илхам Алиев подчертава традиционното приятелство и стратегическото партньорство между България и Азербайджан, които се развиват в духа на взаимно уважение и доверие. „Уверен съм, че използвайки съществуващите възможности, ще продължим общите ни усилия за засилване двустранните връзки и разширяване на сътрудничеството ни на двустранно и многостранно ниво", посочва Илхам Алиев.

Мир, благоденствие и постоянен напредък пожелава на българския народ президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев. Той посочва, че България е надежден партньор на Узбекистан в Европа и заявява ангажираност за по-нататъшното укрепване на двустранните отношения във всички приоритетни области.

Държавният глава на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев честити 3 март на българите и посочва, че тази дата се е превърнала в символ на единството и солидарността на нацията. Президентът Касъм-Жомарт Токаев изразява задоволство от задълбочаването на политическия диалог между София и Астана.

Президентът на Сингапур Тарман Шанмугаратнам изказва пожелания за траен мир, напредък и просперитет на България в поздравителния си адрес до българския държавен глава.

За Деня на Освобождението на България поздравления изказва и президентът на Република Корея И Дже-мьон. Той изразява надежда приятелството между двата народа да се задълбочава, а хоризонтите на партньорство да се разширяват чрез активен обмен в различни области.

В поздравителното си писмо кралят на Тайланд Маха Ваджиралонгкорн честити националния празник на българския народ и отбелязва приятелските връзки между България и Кралство Тайланд. Маха Ваджиралонгкорн изразява увереност, че отношенията между двете страни ще продължат възходящото си развитие.

Поздравителни адреси до президента Илияна Йотова по повод 3 март изпратиха също императорът на Япония Нарухито, президентът на Гана Джон Драмани Махама, Върховният патриарх и католикос на всички арменци Карекин Втори и други.