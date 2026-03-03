ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

ЕК: Засега не се забелязват промени в миграционните потоци

ЕК: Засега не се забелязват промени в миграционните потоци.

Засега не се забелязват промени в миграционните потоци, но продължаваме да следим обстановката внимателно, каза говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със събитията в Близкия изток, предаде БТА.

Той уточни, че засега не се водят разговори за задействане на онази част от европейското законодателство, свързана със съвместната отбрана, след въздушните удари по британска военна база в Кипър. По неговите думи, ако това се наложи, първо ще бъде необходима обща политическа и правна оценка от държавите в ЕС по искане на пострадалата от военно нападение страна. Изглежда, Кипър не беше целта на тези удари, отбеляза говорителят.

Целият Близък изток губи от обстановката днес, ЕС се стреми да запази сигурността и стабилността в региона, посочи той. Ще продължим да използваме всички дипломатически възможности за намаляване на напрежението и за постигане на трайно решение, както и за това Иран да не се сдобие с ядрено оръжие. В тесен контакт сме със САЩ. Призоваваме Техеран наистина да промени поведението си, заяви говорителят.

