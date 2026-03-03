ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22396900 www.24chasa.bg

Иран атакува водеща рафинерия в ОАЕ

3856
Нефтената зона Фуджейра КАДЪР: Google Maps

Ирански дронове атакуваха голяма нефтопреработвателна рафинерия в Обединени арабски емирства (ОАЕ) и насочиха удари към най-голямата американска военна база в Катар в четвъртия ден на войната между САЩ и Израел и Иран, съобщава "Дейли мейл". 

Отломки от прехваната ракета предизвикаха пожар в нефтената зона Фуджейра, считана за водещ център за търговия с нефт в Близкия изток. Властите заявиха, че пожарът е овладян и няма пострадали, а операциите продължават нормално.

Междувременно Иран атакува и военната база Ал Удейд в Катар. Тя е най-голямата американска военна база в Близкия изток

В същото време израелската армия проведе наземна операция в Южен Ливан, след като получи заповед да заеме нови позиции, за да помогне за елиминирането на бойците на „Хизбула".

Нефтената зона Фуджейра КАДЪР: Google Maps

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите