Иран атакува водеща рафинерия в ОАЕ

Ирански дронове атакуваха голяма нефтопреработвателна рафинерия в Обединени арабски емирства (ОАЕ) и насочиха удари към най-голямата американска военна база в Катар в четвъртия ден на войната между САЩ и Израел и Иран, съобщава "Дейли мейл".

Отломки от прехваната ракета предизвикаха пожар в нефтената зона Фуджейра, считана за водещ център за търговия с нефт в Близкия изток. Властите заявиха, че пожарът е овладян и няма пострадали, а операциите продължават нормално.

Междувременно Иран атакува и военната база Ал Удейд в Катар. Тя е най-голямата американска военна база в Близкия изток

В същото време израелската армия проведе наземна операция в Южен Ливан, след като получи заповед да заеме нови позиции, за да помогне за елиминирането на бойците на „Хизбула".