Лавров: Сега Иран и арабски държави може да се опитат да се сдобият с ядрено оръжие

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Москва все още не е получила каквито и да било доказателства, че Иран е разработвал ядрено оръжие, предаде БТА по информация на Ройтерс.

„И досега не сме видели доказателства, че Иран е разработвал ядрено оръжие, а именно това послужи за основно, ако не и единствено, обяснение за войната", каза Лавров, цитиран от ТАСС. При това министърът подчерта, че днес съществуват преки потвърждения от страна на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че Иран „не е произвеждал и не се е опитвал да произвежда ядрено оръжие".

Според Лавров логичното развитие на събитията би било „в Иран да се появят сили, които са в полза на именно това, което американците искат да избегнат – придобиването на ядрена бомба, защото САЩ не атакуват онези, които имат ядрени бомби". Според него арабските държави също ще се присъединят към надпревара за придобиването на подобно оръжие. Засилва се рискът „проблемът с ядреното разпространение да бъде изпуснат от контрол", заяви той.

„Обявената благородна цел за започване на война за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия би могла да стимулира напълно противоположни тенденции", смята Лавров.

Междувременно МААЕ потвърди днес, че има нанесени наскоро щети по съоръженията на входа на иранския подземен завод за обогатяване на уран в Натанз.

Русия има тесни връзки с Иран, които тя смята за ключови за запазване на влиянието си в Близкия изток, особено след като общият им съюзник - сирийският президент Башар Асад, беше свален през декември 2024 г., отбелязва Ройтерс.

Кремъл заяви вчера, че Путин, който същия ден разговаря с лидерите на арабските страни от Персийския залив, ще предаде на Иран „техните опасения относно военните му удари срещу тях от началото на войната".

„Путин със сигурност ще положи всички усилия да допринесе за поне леко облекчаване на напрежението", каза пред репортери говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.