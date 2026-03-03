Гърция ще разположи една батарея ракети "Пейтриът" на остров Карпатос

Гърция ще прехвърли една батарея ракети "Пейтриът" на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море в рамките на усилията на страната за подсилване на отбраната срещу евентуални въздушни атаки, ден след като дрон удари британска военновъздушна база в Кипър, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на държавната телевизия ЕРТ.

Решението идва след като министърът на отбраната Никос Дендиас обяви, че Гърция изпраща две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър на фона на нарастващи опасения за сигурността на средиземноморския остров, предаде БТА. Атина изпрати също и военнотранспортен самолет C-130, който е кацнал тази нощ в Пафос, Югозападен Кипър, съобщиха кипърски медии.

Дендиас е на посещение в Кипър днес заедно с началника на въоръжените сили Димитриос Хупис за среща с кипърския президент Никос Христодулидис и министъра на отбраната Василис Палмас, за да постигнат по-добра координация на позициите на двете съюзнички.

Безпилотен летателен апарат тип "Шахед" удари базата на Британските кралски военновъздушни сили в Акротири, Кипър, малко след полунощ в понеделник, а няколко други атаки с дронове бяха успешно предотвратени през деня, напомня "Катимерини".