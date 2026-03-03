ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хакан Фидан: Турция води диалог с всички страни за край на войната в Иран и започване на преговори

Турският министър на външните работи Хакан Фидан СНИМКА: X/ @HakanFidan

Турция води диалог с всички страни, за да намери начин за прекратяване на войната в Иран и връщане към масата за преговори, заяви външният министър на Турция Хакан Фидан, цитиран от Ройтерс.

„В момента Турция провежда необходимите инициативи с всички свои партньори, за да постигне мир в региона", заяви снощи Фидан пред турски журналисти, като добави, че запазването на стабилността на Иран и Близкия изток е „от критично значение", предаде БТА.

„Говорим с европейците от няколко дни... Ако искате мир, нека работим заедно. Призоваваме ги да предприемат действия. Държавите от Залива сега са изправени пред сериозна ситуация. Говорим и с оманския външен министър. Говорим и с американците", каза още Фидан, като подчерта, че Анкара се опитва да върне воюващите страни на масата за преговори.

По думите на Фидан в момента Иран се опитва да „създаде разходи" за САЩ и техните партньори чрез атаки срещу държави от Залива и енергийната им инфраструктура, но добави, че не вярва, че Техеран може да постигне желания резултат по този начин. „Като бомбардира тези места, Иран смята, че ще окаже натиск върху Съединените щати и ще ги подтикне да прекратят войната, но не изглежда, че това ще се случи. Не знам колко още сили има Иран", каза още той, като добави, че Техеран може вместо това да „притеснява" Израел с ракетни удари.

