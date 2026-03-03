34-годишен българин е хванат в Гърция с контрабандни цигари (Снимки)

В понеделник вечерта 35-годишен турски гражданин и 34-годишен български гражданин са били арестувани за контрабанда на цигари от служители на Регионалния екип за борба с наркотиците и служители на службата за сигурност на пристанищната администрация Игуменица. Това съобщи Бреговата охрана на Гърция. Българин е арестуван в Гърция за контрабанда на цигари. СНИМКИ: Гръцката пристанищна администрация

При проверка, извършена на входната порта на чуждестранното пристанище Игуменица на частно превозно средство с 35-годишен шофьор и 34-годишен пътник, в багажното отделение на превозното средство са открити внимателно скрити общо две хиляди осемстотин двадесет и пет (2825) кутии контрабандни цигари от различни марки, които не са носели специален акцизен бандерол, с цел незаконното им транспортиране в чужбина.

Централната пристанищна администрация на Игуменица, която провежда предварителното разследване, е конфискувала частния автомобил, както и количеството контрабандни тютюневи изделия.