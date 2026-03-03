ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22397302 www.24chasa.bg

Робърт Де Ниро ще изпълни речитатив към симфонията „Линкълн“ на Филип Глас в „Карнеги Хол“

1012
Робърт де Ниро

Робърт Де Ниро ще се изяви тази седмица в нюйоркската зала „Карнеги Хол“, където ще рецитира текстове към Симфония №15 „Линкълн“ на композитора Филип Глас, посветена на американския президент Ейбрахам Линкълн, съобщи АП, информира БТА.

Първоначално произведението е трябвало да бъде представено премиерно в Центъра за сценични изкуства „Кенеди“ във Вашингтон. През януари обаче Глас обяви, че отменя планираната премиера в знак на протест срещу решението на президента Доналд Тръмп да освободи ръководството на институцията.

Симфонията ще бъде изпълнена в рамките на благотворително събитие в „Карнеги Хол“ във вторник вечер в подкрепа на Tibet House US – образователна организация с нестопанска цел. От организацията потвърдиха участието на Де Ниро, който е сред откритите критици на Тръмп.

Филип Глас и Лори Андерсън са артистични директори на вечерта. Произведението „Линкълн“ е частично базирано на една от ранните речи на бъдещия президент – т.нар. Lyceum Address („Обръщение към лицеума“) от 1838 г., в която Линкълн предупреждава за опасностите от насилието на тълпата за демокрацията.

„Много съм доволен, че Робърт Де Ниро ще прочете речта на Линкълн. Той е абсолютно правилният човек“, заяви Глас.

Сред артистите, отменили свои участия в Центъра „Кенеди“, са още Рене Флеминг, Лин-Мануел Миранда и Бела Флек. Тръмп преименува съоръжението на Център „Тръмп Кенеди“ – промяна, която според експертите може да бъде въведена само от Конгреса. Президентът обяви и планове сградата да бъде затворена през юли за мащабен ремонт, който се очаква да продължи около две години.

Робърт де Ниро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите