ОАЕ: Имаме стратегически резерви за противовъздушна отбрана за дълъг период

Обединените арабски емирства (ОАЕ) притежават стратегически резерви от системи за противовъздушна отбрана, способни да отблъскват въздушни заплахи за дълъг период, заяви говорител на Министерството им на отбраната в Абу Даби, цитиран от Ройтерс.
Говорителят допълни, че ОАЕ няма да позволят никакви нарушения на своя суверенитет и сигурност, предава БТА.
Министерството на отбраната допълни, цитирано от ТАСС, че от началото на ескалацията са регистрирани изстрелвания на 186 ракети от Иран, като 172 са унищожени, 13 са паднали в морето, а една е паднала на територията на страната.