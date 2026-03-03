ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа ...

ОАЕ: Имаме стратегически резерви за противовъздушна отбрана за дълъг период

Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще поемат разходите за настаняване и храна на туристите и пътниците, блокирани в държавата, заради военната ескалация между Израел и САЩ и Иран. Снимка: pixabay

Обединените арабски емирства (ОАЕ) притежават стратегически резерви от системи за противовъздушна отбрана, способни да отблъскват въздушни заплахи за дълъг период, заяви говорител на Министерството им на отбраната в Абу Даби, цитиран от Ройтерс.

Говорителят допълни, че ОАЕ няма да позволят никакви нарушения на своя суверенитет и сигурност, предава БТА.

Министерството на отбраната допълни, цитирано от ТАСС, че от началото на ескалацията са регистрирани изстрелвания на 186 ракети от Иран, като 172 са унищожени, 13 са паднали в морето, а една е паднала на територията на страната.

