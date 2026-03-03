Рюте: Режимът в Иран е заплаха и за Европа, НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията си

Нека бъда ясен. Иран е близо до придобиване на ядрени способности и способности за балистични ракети, което представлява заплаха не само за Близкия изток, екзистенциална заплаха за Израел, но и за Европа. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в Скопие.

„Знаем също, че Иран като износител на хаос носи отговорност за десетилетия терористични атаки и опити за убийства. Говоря за режима, не за иранския народ. НАТО не участва (в настоящата война - бел.ред.). Мога да ви уверя, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Алианса. Нашите командири и мъжете и жените в униформа работят ежедневно по това, прилагайки 360-градусов подход, включително срещу всяка заплаха, идваща от тероризма. Отслабването на ядрените и ракетните способности на Иран, фактът, че Хаменей вече го няма, отговорен за хиляди смъртни случаи само тази година, когато имаше протести срещу режима. Всички сме по-добре без него и с разгромяването и отслабването на ядрените и балистични способности, както се случва в момента", каза Рюте на съвместна пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, цитиран от БГНЕС.