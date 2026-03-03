Британска разузнавателна служба призова бизнеса да се подготви за ирански кибератаки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската разузнавателна служба NCSC призова бизнес организациите да се подготвят за отговор на свързани с Иран хакерски активисти, като прочетат предварително издадени препоръки относно DDoS атаки и фишинг активност.

Британските фирми трябва да се подготвят за потенциални кибератаки от Иран, предупреди Националният център за киберсигурност в понеделник на фона на войната в Близкия изток. NCSC е част от разузнавателната организация и правителствения щаб за комуникации (GCHQ).

Въпреки че вероятно няма съществена промяна в пряката киберзаплаха от Иран към Обединеното кралство, NCSC отбеляза, че „почти сигурно има повишен риск от непряка киберзаплаха за онези организации и образувания, които имат присъствие или вериги за доставки в Близкия изток".

NCSC също така определи, че иранската държава и свързаните с Иран киберактори „почти сигурно" имат способността да извършват кибердейност.

Организациите, изложени на по-висок риск, например тези с офиси или вериги за доставки в региона, се призовават да коригират своята позиция по отношение на киберсигурността.

Джонатан Елисън, директор по националната устойчивост в NCSC, заяви: „В светлината на бързо развиващите се събития в Близкия изток е изключително важно всички организации в Обединеното кралство да останат бдителни за потенциалния риск от киберкомпрометиране, особено тези с активи или вериги за доставки, които се намират в зони на регионално напрежение."

Това се случва само часове след като премиерът Киър Стармър обяви подкрепата си за войната с Иран, като даде разрешение на САЩ да използват британски бази за военни действия.