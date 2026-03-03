Кои са петимата ключови претенденти за наследник на Хаменей според саудитски вестник

Иранският управляващ елит бърза да намери заместник на върховния лидер Али Хаменей, който управлява страната 37 години, преди да бъде убит при изненадващите удари на САЩ и Израел, пише саудитският вестник "Аш Шарк ал Аусат".

Това е едва вторият избор на нов върховен лидер след революцията през 1979 г. Потенциалните кандидати са с различен профил - от твърдолинейни привърженици на конфронтацията със Запада до реформатори, които са готови да тръгнат по пътя на дипломацията, отбелязва саудитското издание. Върховният лидер има последната дума по всички основни решения - война, мир, ядрена програма.

Междувременно Върховен съвет за временно управление на Иран, съставен от президента Масуд Пезешкиан, твърдолинейния ръководител на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и висшия духовник Алиреза Арафи, ръководи страната през най-голямата криза от десетилетия. Външният министър Абас Арагчи заяви в неделя, че нов върховен лидер ще бъде избран в началото на тази седмица.

Върховният лидер се назначава от 88-членна комисия, наречена Събрание на експертите, която по закон трябва бързо да посочи наследник. Панелът се състои от духовници, избирани пряко от народа, след като кандидатурите им бъдат одобрени от Съвета на пазителите - конституционният надзорен орган на Иран.

Хаменей имаше значително влияние и върху двата духовни органа, което означава, че същото се очаква и от следващия лидер.

Според "Аш Шарк ал Аусат" основните претенденти са:

Моджтаба Хаменей

Сред потенциалните кандидати е синът на аятолах Али Хаменей Моджтаба Хаменей - духовник от средно ниво, който има силни връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, но никога не е заемал държавна длъжност. Неговият избор обаче може да се окаже неудобен, тъй като режимът отдавна критикува наследственото управление.

Алиреза Арафи

Член на Върховния съвет за временно управление, висшият духовник беше лично избран от Хаменей за член на Съвета на пазителите през 2019 г., а три години по-късно беше избран в Събранието на експертите. Арафи ръководи мрежа от религиозни семинарии.

Хасан Рохани

Рохани, който беше президент на Иран от 2013 г. до 2021 г. и постигна ядреното споразумение с администрацията на американския президент Барак Обама, е относителен умерен. Той беше член на Събранието на експертите до 2024 г., когато заяви, че е бил дисквалифициран от участие за преизбиране. Рохани определи случилото се като посегателство върху правото на политическото участие на иранците.

Хасан Хомейни

Хасан Хомейни е най-известният внук на основателя на Ислямската република Рухола Хомейни. Смятан е за относително умерен във възгледите си, но никога не е заемал държавна длъжност. В момента работи в мавзолея на дядо си в Техеран.

Мохамад Мехди Мирбагери

Мирбагери е висш духовник и член на Събранието на експертите, който е популярен в твърдолинейните среди. Той е бил близък до покойния Мохамед Таги Месбах Язди - също твърдолинеен духовник, който написа, че Иран не бива да се лишава от правото да произвежда „специални оръжия" (прикрита препратка към ядрено оръжие). По време на ковид пандемията Мирбагери осъди затварянето на училищата като „конспирация". В момента е ръководител на Ислямския културен център в Кум - религиозната столица на Иран.