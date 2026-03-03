Погребаха в златен ковчег мексиканския наркобарон Ел Менчо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скандално известният мексикански наркобарон Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо, беше погребан в златен ковчег от семейството си в понеделник, съобщи Би Би Си.

Лидерът на картела почина в края на февруари, след като беше ранен при престрелка между бодигардовете му и служители на мексиканските специални части, разположени да го заловят.

59-годишният основател на страховития картел „Ново поколение Халиско" (CJNG) беше най-издирваният мъж в страната, а САЩ предложиха награда от 15 милиона долара (11,2 милиона британски лири) за информация, водеща до ареста му.

Смъртта му предизвика вълна от насилие в отговор, при което членове на картела подпалиха превозни средства и блокираха пътища в 20 мексикански щата.

Членове на Националната гвардия бяха в пълна бойна готовност, за да предотвратят избухването на ново насилие по време на пищното погребение близо до Гуадалахара в щата Халиско, бастион на картела. Големи венци бяха внесени в погребалния дом преди церемонията. Снимка РОЙТЕРС

Големи венци бяха внесени в погребалния дом преди церемонията, включително един, оформен като петел, в знак на любовта му към боевете с петли.

Според информационна агенция AFP, пет камиона са били необходими, за да се отведат всички дарове до гробището, повечето от които са били изпратени анонимно.

Погребалната процесия беше придружена от оркестър, свирещ музика ранчеро и наркокоридос - песни, възхваляващи наркобароните.

Местните медии съобщиха, че традиционната песен „El Muchacho Alegre" („Веселото момче") е била изпълнена, докато златистият ковчег на Осегера е пристигал в параклис, разположен в гробището.

След едночасова церемония опечалените, много от които са скрили самоличността си с маски за лице, са последвали ковчега, докато е бил пренесен до гроба. опечалените, много от които са скрили самоличността си с маски за лице, са последвали ковчега, докато е бил пренесен до гроба. Снимка РОЙТЕРС

Мексиканските медии отбелязват, че церемоният е била сравнително проста в сравнение с тези на други наркобарони, които често са увенчани с големи мавзолеи.

Под ръководството на Осегера CJGN се превръща в мощна транснационална престъпна организация, която се разпространява от бастиона си в Халиско в много други мексикански щати, където се занимава с производство и трафик на наркотици.

Убийството на Осегера от мексиканските специални части се разглежда като победа за правителството на президента Клаудия Шейнбаум, което е подложено на нарастващ натиск от американския си колега Доналд Тръмп да направи повече за борба с трафика на наркотици. САЩ предложиха награда от 15 милиона долара (11,2 милиона британски лири) за информация, водеща до ареста му.

Но има опасения, че вакуумът, оставен от могъщия лидер на картела, може да предизвика вълна от насилие в краткосрочен план, тъй като различни фракции в престъпната група, която се оценява на десетки хиляди членове, се борят за контрол.