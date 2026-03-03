Гърция: Не участваме по никакъв начин в атаките срещу Иран

Гърция не участва във военните операции срещу Иран, заяви говорителят на Министерството на външните работи Лана Зохиу на брифинг днес, съобщава БТА по информация на електронното издание на в. "Катимерини".

Попитана за степента на участие на Атина в ескалиращия конфликт в Близкия изток, тя каза, че "всички мерки, които са взети, са предпазни и базирани на протокола. Гърция нито участва, нито е замесена по какъвто и да е начин в операцията срещу Иран".

Що се отнася до гръцката военна помощ за Кипър, Зохиу каза, че Гърция не смята, че има "голям проблем със сигурността" на острова, но все пак Атина "изразява своята солидарност по всякакъв начин, какъвто може да бъде необходим".

Тя добави, че исканията за репатриране на гръцки граждани от Близкия изток са няколко хиляди, но в момента няма нито едно искане за репатриране от Иран, където живеят по-малко от 100 гръцки граждани.