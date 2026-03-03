ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран забрани износа на храни в условия на война

Иран забрани износа на храни в условия на война. Снимка: Pixabay

Иранските власти забраниха днес износа на хранителни продукти в условията на война, съобщи полуофициалната новинарска агенция Тасним, цитирана от Франс прес.

"Износът на всички хранителни и селскостопански продукти е забранен до второ нареждане. Правителството дава приоритет на снабдяването на населението с основни стоки", се казва в съобщението, публикувано от свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция медия, предаде БТА.

Иранските власти въведоха план за действие при извънредна ситуация още в събота - първия ден от войната, започнала с американски и израелски удари по страната, отбелязва АФП.

