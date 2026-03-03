Израел отново отвори за хуманитарна помощ към Газа контролния пункт "Керем Шалом"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел днес отвори отново за доставката на хуманитарна помощ контролния пункт „Керем Шалом" на границата с ивицата Газа, който беше затворен в началото на ударите по Иран в събота, предаде БТА по информация на ДПА.

Говорител на службата към израелското министерство на отбраната КОГАТ (COGAT), която отговаря за гражданското управление в палестинските територии, потвърди откриването на „Керем Шалом".

Говорител на въоръжените сили на Израел обясни взетото в събота решение като временно, предвид неяснотата дали свързаните с Иран въоръжени групировки в Газа биха се намесили.

КОГАТ заяви, че „приетият механизъм за настоящата ситуация за сигурност" е развит, за да позволи безпроблемната дейност в „Керем Шалом".

Все още не са дадени допълнителни детайли и не е ясно колко хуманитарна помощ е постъпила в Газа през деня.

След затварянето КОГАТ заяви, че съществуващите запаси в Газа ще бъдат достатъчни за продължителен период. ООН оспори тази оценка, като говорител на генералния секретар Антонио Гутериш заяви, че местните запаси са на изчерпване.

Напускането на палестинци от Газа по медицински причини, както и завръщането на жителите на ивицата, остават преустановени.