Израел призова страните за скъсване на всички отношения с Иран

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар проведе видеоконферентен разговор с чуждестранните посланици, акредитирани в Израел, и призова страните им "да скъсат всякакви отношения" с Иран, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Това стана на четвъртия ден от войната срещу Ислямската република.

"След атаката на Иран срещу всичките си съседи и след избиването на собствения му народ, страните по света трябва да скъсат всякакви отношения с тази страна", каза Гидеон Саар.

В онлайн срещата взеха участие около 60 посланици, се казва в прессъобщение на Министерството на външните работи.

Израел и САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран в събота, при които бе убит аятолах Али Хаменей, който управлява Иран в продължение на 37 години и ръководи силите за сигурност, убили хиляди антиправителствени демонстранти само преди седмици, отбеляза Ройтерс.

Иран каза, че по данни на Червения полумесец при израелско-американските операции, са загинали 787 души. Ислямската република отговори с нападения с дронове и ракети срещу Израел и срещу американските бази в арабските страни в Близкия изток.