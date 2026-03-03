ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22397854 www.24chasa.bg

Израелските власти попречили на работата на екип на CNN Turk, предаващ на живо от Тел Авив

3376
Тел Авив

Екип на турската медия Си Ен Ен Тюрк е бил възпрепятстван от израелските власти, докато е предавал на живо от улиците на Тел Авив, съобщават от медията.

Репортерът Емрах Чакмак и операторът Халил Кахраман, които са предавали на живо на зрителите на телевизията случващото се по време на едно от иранските нападения срещу израелския град вчера, са били спрени от израелски служител по сигурността. Въпреки отличителните знаци на медийния екип, служителят ги е принудил да прекъснат живото си предаване, съобщава медията, позовавайки се на разказ на оператора Кахраман за случилото се.

След прекъсването на живото предаване двамата журналисти са били задържани, а телефоните им са били иззети, като в последствие на Кахраман е дадено разрешение да проведе телефонен разговор с шефа на медийната група „Демирьорен", към която спада и Си Ен Ен Тюрк, Мурат Янджъ. По време на разговора операторът е съобщил, че двамата с Чакмак са в добро здравословно състояние, но продължават да са задържани от израелските власти, пише БТА.

Тел Авив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите