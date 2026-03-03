Инфлацията в Италия се ускорява до 1,6% през февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инфлацията в Италия се е ускорила значително през февруари, сочат предварителни данни на статистическата служба ИСТАТ (Istat), цитирана от ДПА.

Потребителските цени, изчислени по хармонизирания индекс на потребителските цени (HVPI), са се повишили с 1,6% на годишна база. През януари инфлацията беше 1% – най-ниското ниво от есента на 2024 г.

Данните надхвърлят очакванията на анализаторите, които прогнозираха годишен ръст от около 1,1%.

На месечна база през февруари цените са се повишили с 0,6%, също повече от предварителните прогнози, пише БТА.

Въпреки ускорението инфлацията в Италия остава под средносрочната цел на Европейската централна банка от 2% за еврозоната. Същевременно Евростат отчете годишна инфлация от 1,9% в еврозоната през февруари.