Посолството ни в Делхи зове българите в Индия да не посещават туристически обекти

Посолството на Република България в Делхи препоръчва на българските граждани в Индия да се въздържат от посещения в и около посолствата и консулствата на САЩ, Израел и Иран, както и в обекти и туристическите места с голямо струпване на туристи, съобщаван от МВнР.

Всички чуждестранни граждани на територията на Индия, които са променили плановете си за пътуване поради текущите събития в региона на Близкия Изток и се нуждаят от помощ за удължаване на визата си или за регулиране на престоя си, се приканват да се свържат с най-близкия регионален офис за регистрация на чужденци (FRRO). Съответният FRRO ще ви помогне с необходимите формалности. За данни за контакт с FRRO можете да посетите https://boi.gov.in/'.

Министерството на външните работи препоръчва на всички български граждани, намиращи се на територията на Република Малдиви да поддържат контaкт с aвиопревозвача си с цел той да осигури безопасни алтернативни маршрути за осъществяване на полет. Също и да се следят съобщенията на местните власти и на летището в Мале.

По данни от сателитни изображения, получени чрез приложението за проверка на полети FLIGHTRADAR24 е видно, че от летището в Мале, Република Малдиви, в последните 24 часа са излетели самолети в посока Цюрих, Виена, Лондон, Милано, Истанбул и др.