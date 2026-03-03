ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22397896 www.24chasa.bg

Представителят на Иран в ООН изрази съмнение, че има смисъл да се преговаря със САЩ

2564
Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни СНИМКА: Ройтерс

Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни изрази днес съмнение доколко има смисъл да се преговаря със САЩ, съобщи Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че той е излязъл с този коментар три дни след като САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран, който отговори с обстрел по американски военни и други цели в Близкия изток.

"На този етап имаме много дълбоки съмнения дали е полезно да се преговаря", каза Бахрейни пред репортери.

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да преговаря, но вече е твърде късно, пише БТА.

Постоянният представител на Иран към ООН в Женева Али Бахрейни СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите