Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа за атаката срещу Иран

Ударите, предприети срещу Иран от Съединените щати и Израел, се ползват с широка подкрепа в Европа.

Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Северна Македония, съобщи Франс прес.

"Ясно разбрах, че елиминирането на ядрения капацитет, неутрализирането на капацитета на балистичните ракети, както и изчезването (на върховния лидер на Иран) Али Хаменей, се приветстват от много от моите колеги в НАТО", заяви Рюте на съвместна пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова.

Той подчерта, че Алианса "няма участие в това", но добави: "Мисля, че всички сме по-добре сега, когато той (Хаменей) е мъртъв и ядрените и балистични способности (на Иран) са подложени на удари и намаляват постепенно".

От своя страна Силяновска-Давкова заяви, че посещението на генералния секретар на НАТО в Скопие в момент на геополитическа несигурност и глобално напрежение е потвърждение за важността на съюзническата солидарност и споделената отговорност на алианса, информира МИА, цитирана от БТА.

"Като надежден съюзник, ние изпълняваме плана за инвестиции в отбраната. Подчертавам, че не става въпрос за проценти и числа, а за инвестиция в обща отбрана и сигурност. Ние активно допринасяме за отбранителната позиция на НАТО и по този начин демонстрираме, че сигурността е споделена отговорност", изтъкна тя.

Сияновска-Давкова подчерта, че най-голямата гаранция за мир и сигурност в Западните Балкани е бързата и пълна интеграция в ЕС и добави, че очаква на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара да бъде обърнато специално внимание на ситуацията със сигурността в Западните Балкани предвид настоящите предизвикателства.