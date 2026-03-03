Хърватия изпраща самолет за евакуация на свои граждани от Близкия изток

Хърватия е организирала изпращането на самолет на „Кроейша Еърлайнс" (Croatia Airlines) за евакуация на хърватски граждани от Близкия изток. Това съобщиха днес от хърватското външно министерство, цитирани от държавната информационна агенция ХИНА. Оттам заявиха, че е осигурен и допълнителен самолет за транспортиране на хървати от Израел до Франция.

"В координация с компетентните органи е осигурен самолет на „Кроейша Еърлайнс" за евакуация на хърватски граждани", заявиха от Министерството.

Очаква се самолетът да лети до Дубай, при условие че бъдат получени гаранции за сигурност. Дипломатическите и консулските мисии ще информират хърватските граждани своевременно за този и други полети. Министърът на външните работи Гордан Гърлич Радман заяви вчера, че около 2000 хърватски граждани в момента пребивават в Дубай.

Приоритет при завръщането у дома ще бъде даден на уязвими групи като деца, болни и бременни жени, пише БТА.

В сътрудничество с компанията „ЕърТрейд" (AirTrade), Министерството е осигурило и допълнителен самолет, който да вземе хърватски поклонници, пребивавали в Израел, и да ги транспортира безопасно до френския град Лион, откъдето те ще продължат към Загреб. Министерството и посолството на Хърватия в Израел са организирали автобусния трансфер на поклонниците до Египет, откъдето те ще летят до втория по големина град във Франция.

Министерството подчерта, че Хърватската агенция за гражданска авиация е в тесен контакт с няколко авиокомпании относно възможни евакуационни полети, включително „Етихад Еъруейс" (Etihad Airways) и „ФлайДубай" (FlyDubai).

Министерството отново отправи предупреждение да не се пътува до страни, засегнати от настоящата криза, и посъветва вече намиращите се там да останат на сигурни закрити места, да ограничат придвижването си, да избягват публични събирания и да следват официалната информация.