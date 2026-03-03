ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет на Уиз ер прибра от Оман в София служители...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22397979 www.24chasa.bg

Български и баварски университети разшириха партньорствата си в Мюнхен навръх 3-ти март

Българският генерален консул в Мюнхен Н. Пр. Стефан Йонков (в средата) с представителите на българските и баварските университети СНИМКА: ЩЕФАН БАУМГАРТ

Церемония по подписване и разширяване на академични партньорства между български и баварски университети се състоя в Мюнхен. Събитието беше организирано по инициатива на Генералното консулство на България в града и се проведе в деня на Националния празник - 3-ти март.

На срещата бяха събрани ръководствата на Русенския университет "Ангел Кънчев" и Източнобаварски технически университет в Регенсбург, както и на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Нюрнбергски технологичен институт "Георг Симон Ом". 

Заместник-ректорът на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова връчва на българския генерален консул Стефан Йонков почетен плакет за принос в развитието на международното сътрудничество на Русенския университет. СНИМКА: ЩЕФАН БАУМГАРТ
По време на церемонията бяха подписани нови договори по програмата „Еразъм+", както и меморандуми за разбирателство, които разширяват сътрудничеството между вузовете. Те предвиждат обмен на преподаватели и студенти, съвместни научни изследвания, разработване на общи учебни програми и партньорства с индустрията. Обявено беше и разширяване на програмата „Еразъм+" между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" и Университетът в Регенсбург, както и подновяване на сътрудничеството между УНСС и Мюнхенския университет "Лудвиг-Максимилиан". 

Генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков със Средно- и Западноевропейският митрополит Антоний от Българската православна църква СНИМКА: ЩЕФАН БАУМГАРТ
В събитието участваха представители на академичните среди и местната власт, сред които заместник-кметът на Русе по международни програми Златомира Стефанова, заместник-ректорът на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова, както и президентът на Източнобаварски технически университет в Регенсбург проф. д-р Ралф Шнайдер. По време на церемонията Русенският университет връчи почетен плакет на генералния консул на България в Мюнхен Стефан Йонков за принос към развитието на международното сътрудничество на вуза.

Сред гостите на събитието беше и Средно- и Западноевропейският митрополит Антоний, придружен от духовници на Българската православна църква в Мюнхен и Берлин. Организаторите подчертаха, че образованието остава един от най-важните мостове за дългосрочно сътрудничество между България и Бавария.

