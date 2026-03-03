ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет на Уиз ер прибра от Оман в София служители...

Посланиците на Иран в Германия и Италия бяха извикани заради конфликта в Близкия изток

Иран отвръща на ударите. СНИМКА: Пиксабей

Германското външно министерство извика иранския посланик в Берлин в отговор на атаките на Иран срещу Израел и други страни в Близкия изток, съобщи ДПА.

„Ние категорично призовахме иранския режим да прекрати незабавно безразсъдните си атаки срещу страните в региона", заяви днес германското министерство. „Атаките заплашват нашите съюзници, военния ни персонал и нашите граждани в региона."

Вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни заяви също днес, че е извикал иранския посланик в Рим, след като британска военна база в Кипър беше ударена като ответна мярка на Техеран след атаките срещу базата в Акротири (Югозападен Кипър) от страна на САЩ и Израел, съобщи АНСА, цитирана от БТА.

"Извикахме иранския посланик в Рим след атаката в Кипър. Повторих на посланика, че Италия не е във война", заяви Таяни.

