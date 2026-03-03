Червеният кръст в Израел съобщи за 12 ранени при ирански ракетни удари (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Организацията "Маген Давид Адом" – израелският аналог на Червения кръст, съобщи за 12 ранени при ирански ракетни удари в централната част на страната, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

В болница са били откарани 12 пострадали. Тези хора са пострадали на 3 места. 40-годишна жена е била ранена при експлозия. Шестима са пострадали от счупени стъкла или при други обстоятелства. 11 са с "леки наранявания".

Първоначално организацията съобщи за 7 ранени. Израелската полиция съобщи, че е разположила свои служители на няколко места в централната част на страната и в района на Тел Авив, където са паднали отломки.

Най-малко 9 души бяха убити преди два дни, когато иранска ракета удари директно жилищна сграда в град Бет Шемеш в Централен Израел. Ирански удар в събота в Тел Авив причини смъртта на филипинска болногледачка.