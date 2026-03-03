ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22398265 www.24chasa.bg

Най-малко 40 са загиналите, а 246 - ранените, при израелските атаки в Ливан за последните 2 дни

2984
Дим след израелска атака над цели в Ливан СНИМКА: Ройтерс

Най-малко 40 са били убити, а 246 - ранени, при израелските атаки в Ливан за последните 2 дни. Това съобщи говорител на ливанското министерство на здравеопазването, цитиран от Ройтерс.

Той каза още, че обявената вчера от здравните власти бройка (52-ма загинали - б.р.), е техническа грешка.

Шиитското движение "Хизбула" заяви днес, че е свалило израелски дрон над южния ливански град Набатие, без да уточни дали целта е била разузнавателен или боен дрон. Няма още коментар от израелската армия по случая, съобщава БТА.

През 2024 г. във войната с Израел, "Хизбула" свали няколко израелски разузнавателни дрона над Ливан.

Израел пък обяви, че военнослужещи поемат контрола над "нови позиции" в Южен Ливан, за да създадат "буферна зона" между "Хизбула" и населението в граничните райони, които от вчера са подложени на обстрел от проиранското ливанско движение, информира Франс прес.

Дим след израелска атака над цели в Ливан СНИМКА: Ройтерс

