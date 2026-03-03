ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самолет на Уиз ер прибра от Оман в София служители...

Ректор е новият образователен министър на Румъния, вече положи клетва

2040
Михай Димян СНИМКА: Личен профил във фейсбук

Михай Димян положи клетва днес като министър на образованието на Румъния на церемония в президентския дворец "Котрочени". На церемонията присъстваха президентът Никушор Дан и премиерът Илие Боложан, съобщава Аджерпрес, цитирана от БТА.

Димян е ректор на университета "Щефан чел Маре" в Сучава от 2024 г., а преди това, в периода 2012-2024 г., в качеството си на заместник-ректор координира научно-изследователската дейност в учебното заведение.

Назначението идва, след като Даниел Давид подаде оставка като министър на образованието през декември миналата година на фона на масови протести в сектора заради въведените мерки за икономии, а след това длъжността беше временно поета от премиера Илие Боложан.

