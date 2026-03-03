Иранци продължават да пристигат в Турция през граничния пункт "Капъкьой"

"Капъкьой", граничният пункт между Турция и Иран, който се намира на близо 100 км от турския град Ван, е едно от местата, където може да се види въздействието върху обикновените граждани на размяната на въздушни удари между Иран и Израел и САЩ.

От 28 февруари очите на журналисти, фотографи, таксиметрови шофьори и шофьори на микробуси са вперени във вратите с надписи „Пристигащи" в очакване на хората от Иран. Турските власти все още не публикуват официална статистика за това колко точно са те, но в неофициалните разговори граничарите съобщават, че ако от 27 февруари до 1 март пристигнали 1200 души, то вчера, на 2 март, броят им е нараснал до 2000 души, при условие че еднодневните пътнически преминавания, които включват краткосрочни пътувания без преспиване в посещаваната страна и престой за не повече от един ден, бяха преустановени.

В обедните часове от входа към Турция започват да излизат все повече хора с куфари в ръка. Предимно млади и студенти. Други не са пропуснали да вземат важните за тях неща. Като възрастен мъж, увил струнен музикален инструмент в черна найлонова торба. Силно впечатление правят и жените с шалове на раменете или в ръката. След като са напуснали Иран, те вече не са върху косите им, както са задължени да ги носят в родната си страна.

Повечето избягват да застават пред журналистите и камерите, но тези, които все пак искат да разкажат откъде идват и защо, говорят добре турски и английски. Техеран и Тебриз са най-често изричаните имена на градове, желанието да бъдат на по-безопасно място – най-честата причина, а въпросите за политическата ситуация в Иран и бъдещите им планове – най-избягваните.

Следва срещата с шофьорите и техните оферти за транспорт. Таксито до Ван и летището в града струва 5000 турски лири (около 100 евро), a микробусът - 350 турски лири (около 7 евро). Видимо по-евтиният вариант е по-предпочитан. Военни и жандармерия патрулират от пътя от границата към окръжния град. Разположени са и два пункта за проверка, където всеки трябва да слезе със своя куфар.

На този фон, макар и по-малко, има желаещи и да се върнат в Иран. Днес сред тях бяха и група работници, загубили връзка със своите близки. А други, поели към Техеран, бяха на мнение, че точно сега е времето да се върнат обратно, за да покажат единство.

На „Капъкьой" нямаше хуманитарни организации, доброволци или институции, които да оказват подкрепа на пристигащите от Иран. А посоката им след Ван оставаше неясна.