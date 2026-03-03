Правозащитници: Затворниците в Иран са изложени на допълнителна опасност

Правозащитна организация изрази днес загриженост за съдбата на затворниците в Иран на фона на израелско-американските атаки срещу страната, съобщи ДПА.

Базираната в Осло организация "Човешки права Иран" предупреди, че затворниците ги грозят допълнителни опасности, в допълнение към и без това лошите условия в затворите. Твърди се, че ситуацията в печално известния затвор "Евин" в столицата Техеран е особено зле. Някои семейства нямат контакт с близките си.

Директорът на организацията Махмуд Могхадам каза, че особено хората, които бяха задържани по време на протестите по-рано тази година, са "най-уязвимите и беззащитни жертви на тази ситуация". Те не само са изложени на опасността от бомбардировки, но и съществува риск да бъдат екзекутирани по бързата процедура под прикритието на войната.

По данни на "Човешки права Иран" най-малко 141 души са били екзекутирани в Иран през първите два месеца на тази година, информира БТА.

Тя изрази също така опасение, че може да бъде извършено ново нападение срещу "Евин". Миналата година израелските военновъздушни сили бомбардираха затвора и убиха десетки души.