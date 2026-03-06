Какво крият US президентите за НЛО (Инфографика)

Обама съобщи, че извънземните са истински. Клинтън - че не би се учудил, ако ни посетят. Картър бе категоричен, че през 1969 г. ги е видял с очите си

Режисьорът Джеймс Фокс разследва извънземен екшън в Бразилия от 1996 г., но дали показанията на очевидците му не са като на онези с фалшивите мексикански мумии на пришълци

Тръмп потвърди, че има много интересни данни за "Розуел", но няма да ги сподели

Какво знаят американските президенти за близките срещи с третия вид и защо мълчат по този въпрос като партизани на разпит? Преди изборите много от тях амбициозно обещават, че ще разсекретят "досиетата Х", но сядайки зад масивното бюро в Овалния кабинет, нещо се случва и започват да шикалкавят.

Дали подобна метаморфоза е напът да претърпи и президентът Доналд Тръмп, все още е рано да се каже, но неговите фенове по-настървено от всякога очакват именно той да разкрие цялата истина. Допреди дни имаше предостатъчно индикации, че всичко ще се развие именно по този сценарий.

Снахата на президента - Лара Тръмп, умело му "подаде топката", като се появи в подкаст на New York Post. Там тя обяви, че е убедена, че държавният глава има какво да каже по въпроса за пришълците: "Предполагам, че това ще е някаква реч и в точния момент, не знам кога, но ще "избухне", ще говори и темата ще е свързана може би с някакъв извънземен живот."

Както се очакваше, изявлението на Лара Тръмп не само подпали социалните мрежи, а и стъписа говорителката на Белия дом Каролин Ливит. Тя тактично опита да отложи отговора си с думите, че не е запозната с тези планове, но "идеята е много вълнуваща и представлява огромен интерес за всички". За всеки случай Ливит уточни, че речта на Доналд Тръмп, посветена на темата НЛО, представлява новина за нея.

Точно в тази нажежена до червено ситуация президентът се намеси, за да подкрепи снаха си, обявявайки в пост в социалната си мрежа, че заради нарастващия интерес ще разпореди проверка: "Ще насоча военния министър и други министерства и агенции да започнат процеса на идентифициране и публикуване на правителствени досиета, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (НЛО) и всякаква информация, свързана с тези изключително сложни, но изключително интересни и важни въпроси. Бог да благослови Америка!". Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Специалистите, които четат между редовете, обаче разгадаха в думите на Тръмп отстъпление. Според тях в коментара му личи един лек нюанс - опит за печелене на време, за да се направи сериозен анализ на данните. Най-вече да се прецени какво може да се публикува и какво не, за да не се застраши по никакъв начин националната сигурност на САЩ.

Разбира се, секретарят по отбраната Пийт Хегсет увери Тръмп, че Пентагонът е готов да изпълни ангажимента му и да разкрие файловете, свързани с неидентифицирани аномални явления (UAP) и извънземни. Къде обаче е препъникамъкът? За момента цялата тази дейност е концентрирана в Службата за разрешаване на аномалии - All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), която изучава тези обекти поради една-единствена причина. Има твърде много улики, че някои UAP може да са високотехнологични дронове и платформи, създадени от вражески на САЩ държави.

И тъй като службата е дискретна и всячески избягва да отговаря на въпроси, от Пентагона обясниха, че до момента тя е разгледала над 2000 случая. По неофициални канали обаче изтече информация, че сред тях няма извънземни дейности и технологии.

Затова Хегсет призова Пентагона да работи заедно с директора на разузнаването, за да се установи дали в други бази данни няма да се намерят повече детайли по тази свръхлюбопитна тема.

Още повече че в подкаста на Джо Роган Доналд Тръмп отбеляза, че военни пилоти са му описвали обекти, които се движат с невероятна скорост. Според него те са "красиви, умни хора" и той се доверява на техните показания. Но той направи още едно изказване, с което докара публиката до абсолютен възторг. В интервю за сина си Доналд Тръмп-младши президентът обясни, че няма да каже какво знае за случая "Розуел", но то е много интересно. Това още веднъж затвърди впечатлението, че Тръмп е видял нещо шокиращо в засекретените данни, които засега са недостъпни за широката публика.

На фона на тези бушуващи страсти и свръхочаквания преди десетина дни експрезидентът Барак Обама също екзалтира феновете на НЛО с един доста смел и озадачаващ ход. Уверен в бързите си реакции, той прие да се яви на скоростния тест за отговори в подкаста на Брайън Тайлър Коен. Барак Обама КАДЪР: Екс/@BarackObama

Опитвайки се поддържа високи обороти, спазвайки формата, Обама изстреля в ефир: "Извънземните са истински, но не съм ги виждал". Помолен да каже дали са били държани в митичната Зона 51, експрезидентът лаконично обясни: "Няма подземно съоръжение, освен ако не е имало някаква огромна конспирация, която е била укрита от президента на Съединените щати". Думите му оттекнаха с такава сила, че няколко дни по-късно се наложи Обама да излезе с писмена позиция в социалните мрежи, за да уточни какво всъщност е искал да каже. От коментара му става ясно, че за всичко бил виновен форматът, който го принуждавал да отговаря в светкавичен ритъм.

"Статистически Вселената е толкова необятна, че е много вероятно някъде там да има живот - отбеляза Обама. - Но разстоянията между слънчевите системи са толкова големи, че вероятността да сме били посетени от извънземни е ниска. А и по време на президентството си не видях доказателства, че те са осъществявали контакт с нас. Наистина!". Нещо повече, за своите осем години в Белия дом държавният глава не открил нито едно доказателство в тази посока.

Веднага след като встъпил в длъжност, той се поинтересувал дали има лаборатория, "където се съхраняват екземплярите от извънземни и космическият кораб", но след проучване екипът му го уверил, че няма.

Независимо от това Обама отбеляза, че също като милионите американци и той си задава много въпроси, тъй като "има кадри на обекти, които не знаем какво представляват, не можем да обясним как са се движили, нито тяхната траектория. Те нямаха лесно обясним модел".

Според бившия президент правителството приема тези инциденти изключително сериозно, защото те навлизат в защитеното въздушно пространство на САЩ и демонстрират технологии, които многократно надхвърлят знанията и пределите на познатото инженерство.

За разлика от Обама предшественикът му Джордж Буш-младши отбиваше всички въпроси на тази тема с един свой дежурен отговор: "Не мога да ви кажа нищо". Разбира се, по време на мандата му това още повече нагнетяваше всеобщото любопитство, но това изобщо не трогваше невъзмутимия президент. Бил и Хилъри Клинтън СНИМКА: X/@mmpadellan

Не такава бе ситуацията с Бил Клинтън. Той също като Обама влиза в Белия дом нетърпелив да разбере какви са тези НЛО-тайни, укрити от военните в легендарната Зона 51. В интервюта Клинтън чистосърдечно си е признавал, че веднага е изпратил там своя екип, за да провери дали не се съхраняват непознати извънземни технологии. Когато колегите му се върнали, го информирали, че не са открили нищо. Въпреки това Клинтън запази съспенса със загадъчната уговорка: "Ако все пак ни посетят един ден, аз не бих се изненадал. Надявам се само да не е като във филма "Денят на независимостта"."

Много по-богат опит в това отношение има неговият предшественик Джими Картър. 8 години преди да стане президент, той официално съобщава, че през 1969 г. е наблюдавал НЛО в Джорджия. Джими Картър почина тази нощ на 100-годишна възраст Снимка: Twitter/@CarterCenter

Описва обекта като "ярък колкото луната", но за разлика от нея непрекъснато променял цветовете си. Стресиращото преживяване се оказва сериозен стимул по време на предизборната си кампания Картър да обещае, че ще разсекрети всички архиви, посветени на извънземните пришълци. Но за всеобща изненада, когато се настанява в Овалния кабинет, той рязко променя позицията си. Отказва да изпълни ангажимента си с мотива да не застраши националната сигурност на САЩ.

Или ако трябва да обобщим, на този етап има много аргументи за и против, но над всичко това тегне един парещ въпрос - ако американците някога са имали късмета да заловят извънземен междузвезден кораб, дали нямаше да се възползват от тези технологии, за да са първите, покорили Луната, а защо не и Марс? Нима щяха да разчитат на старомодна ракета от типа на SLS, която вече цял месец не може да излети към спътника ни заради течове на хелий? Да, Америка разполага със супермодерен кораб като "Орион", но без мощна ракета той просто няма шанс. От тази гледна точка вълнуващият дебат за НЛО е добре да се филтрира пред здравословния критичен анализ.

Режисьор разследва НЛО екшън в Бразилия

Очевидци свидетелстваха пред Конгреса за свръхинтелигентни същества, които общували с тях телепатично през очите

Режисьорът Джеймс Фокс недоумява защо на част от хората, видели с очите си сензационните пришълци през 1996 г. във Варжиня, посолството в Бразилия не им е издало американски визи. СНИМКА: АРХИВ НА ДЖЕЙМС ФОКС

Верен на ангажимента си да изсветли поне донякъде темата за евентуални аномални обекти, посещавали Земята в периода 2023 - 2025 г., Конгресът на САЩ проведе няколко исторически изслушвания.

Едно от най-вълнуващите бе участието на Дейвид Гръш, ветеран от бойните действия в Афганистан и бивш офицер от разузнаването на ВВС на САЩ. След това той работи в Агенцията по геопространствено разузнаване и Националната разузнавателна служба, а между 2019 и 2021 г. е представител на разузнаването в Специалната група за борба с неидентифицираните въздушни явления. Заради богатия си опит в тази сфера той участва и в подготовката на закон с разпоредби за докладване на НЛО. Този бивш разузнавач заяви под клетва пред Конгреса, че САЩ притежават непокътнати и частично повредени апарати с нечовешки произход. Според източниците му от десетилетия съществувала програма за обратно инженерство на извънземни технологии. Освен това били запазени и останките на някои от пилотите пришълци.

Макар че бивш колега на Гръш го определи като човек с безупречна репутация и професионалист, цялата научна общност, експерти на НАСА и Пентагона обявиха, че до момента няма нито едно достоверно доказателство в подкрепа на твърденията му. Аргументите им бяха десетки. В този дебат се включиха дори астрофизици като проф. Ави Льоб от Харвард, който също е изкушен от темата за НЛО и това най-вече пролича покрай междузвездната комета 3I/ATLAS. Въпреки това по време на дискусията Льоб категорично заяви, че през всички тези години той и колегите му по света, въоръжени с най-мощните телескопи, не биха пропуснали преминаването край Земята на извънземен кораб.

Другият специалист, изслушан от Конгреса, бе Луис Елизондо, участвал в Програмата за разширено идентифициране на аерокосмически заплахи (AATIP), включително неидентифицирани въздушни явления. В показанията си през ноември 2024 г. той заяви, че НЛО са реални и демонстрират технологии, които не са притежание на нито една държава. Според него става дума за "тайна оръжейна надпревара", финансирана с нерегламентирани средства. От Пентагона веднага реагираха, посочвайки, че Елизондо няма нито едно проверимо доказателство. Освен това, повечето сигнали имат своите обяснения - част от тях са балони, други са дронове, трети са окачествени като оптични илюзии и много малък процент "остават наистина необясними и представляват риск за националната сигурност".

В края на миналата година в този НЛО отбор се появи нова ярка звезда - режисьорът Джеймс Фокс. Той нашумя с факта, че неуморно разследва среща от третия вид в бразилския град Варжиня през 1996 г. Но Фокс направи и следващата крачка, като не само издири голям брой очевидци, а и ги убеди да свидетелстват пред комисията в Конгреса с членове Тим Бърчет, Ерик Бърлисън и Ана Паулина Луна, която е шеф на групата за разсекретяване на федерални тайни.

Според разказа им на 13 януари 1996 г. пилотът Карлос Соуза съобщава, че странен летателен апарат, който прилича на пура, се е опитал да се задържи над земята, но в крайна сметка не успял. Повредата в задната част била видима и от кораба изтичала бяла пара.

Когато Соуза се приближил до мястото на катастрофата, видял, че наоколо имало отломки. Осмелил се да докосне парче метал и останал изумен - въпреки че го стискал, то неизменно връщало първоначалната си форма. Наоколо миришело на сяра и развалени яйца и повечето свидетели на инцидента държали ръцете си пред носа, за да не усещат нетърпимата воня.

Седмица след това три момичета, минавайки покрай празен парцел, се натъкват на странно свито същество, високо около 1-1,20 м. Имало тънки крайници, кафява мазна кожа и най-интересното за всички - предавало страданието си чрез големите си червени очи във формата на сълза. Главата му също приличала на капка. Трите момичета, които през 1996 г. откриват извънземното, след което го рисуват по спомен. СНИМКА: АРХИВ

Моментално бил подаден сигнал, дошли бразилски военни и отвели пришълеца в местната болница.

Точно тогава на смяна бил д-р Итало Венчурели, който днес е на 73 г. Именно той бе един от свидетелите на Джеймс Фокс, който пристигна в САЩ, за да даде показания пред конгресмените. По онова време с лечението на съществото се заема колегата му - д-р Маркос Винико Невеш, който трябвало да зашие рана на главата на странния дребосък. Самият Невеш нямало как да свидетелства, тъй като бил починал преди 7 години.

След хирургичната интервенция д-р Венчурели трябвало да прегледа визуално особеното същество. Първоначалната му хипотеза била, че това може да е дете с рядка малформация.

Трескаво прехвърлял през главата си различни диагнози, но в хода на прегледа разбрал, че пред него определено не стои човек. Очите му на моменти преминавали от червеникав в лилав цвят. Излъчвало безкрайно спокойствие и умиротворение.

Пред конгресмените лекарят споделя, че тогава усетил, че извънземното е много по-интелигентно от него и на моменти му се струвало, че погледът му сякаш е на ангел. Общувало само чрез очите си. Непрекъснато гледало през прозореца и медикът разбрал, че то иска да си тръгне и отново да бъде свободно.

В болницата колегите на лекаря заснели видеа с част от медицинските процедури и медикът твърди, че е виждал някои от тези кадри. Включително и рентгеновото изображение.

След стабилизирането на извънземното бразилската армия поела контрола и заплашила всички свидетели, сред които пилота, момичетата и медиците, че ако искат да останат живи, трябва да мълчат.

30 години по-късно някои от тях преценили, че в края на дните си няма какво да губят, и откликнали на молбите на режисьора Джеймс Фоскс да споделят спомените си с американските политици.

Но този наситен с изненади екшън не свършва дотук. Пред конгресмените Джеймс Фокс представи още един важен свидетел - д-р Армандо Фортунато, който е съдебен патолог и медицински експерт в Гражданската полиция в продължение на повече от 30 г.

Въвлечен е в драматичния трилър, за да разплете още по-странен инцидент, развил се паралелно с основния сюжет във Варжиня. Младият полицай Марко Шерезе успял да хване другото извънземно, което неволно го одраскало. Няколко седмици по-късно човекът починал от тежка инфекция. Затова Джеймс Фокс се обърнал към д-р Армандо Фортунато да подаде молба за ексхумация на тялото.

С анализа на токсичния труп освен Фортунато е натоварен и 89-годишният специалист анатом д-р Жоао Жанини, който в дългата си кариера бил направил над 50 хил. аутопсии. В писмена декларация до конгресмените Жанини потвърждава, че е открил в тялото на полицая рядка форма на бактерия "с изключително висока агресивност и смъртоносност". Според него особеностите на инфекцията излизат извън границите на познатото, което "повдига хипотезата за нейния извънземен произход".

Според Армандо Фортунато бактерията "еволюирала" по начин, непознат на Земята, и навлязла в организма на младия полицай през малка драскотина под мишницата му.

Пред конгресмените Джеймс Фокс заяви, че има още свидетели, но посолството на САЩ категорично им отказало визи, което според него е доста подозрително. Още повече че местните във Варжиня твърдят, че извънземните са отведени от Бразилия от американски военни, които били повикани на помощ.

Единият очевидец, на когото е отказана американска виза, е Военен, наречен Х. Според Фокс той е ключов свидетел, част от бразилската армия по онова време. Човекът не само участвал в операцията във Варжиня, а и бил от хората, транспортирали заловените пришълци.

Нещо повече, имал записи, снимки на камиона и извънземните и искал да свидетелства пред Конгреса, но при закрити врата. Освен на него посолството на САЩ в Бразилия отказало визи и на трите пораснали момичета, открили извънземното в празния парцел.

Дали Джеймс Фокс ще стигне до истината, или всичко ще се окаже добре конструирана измама, на този етап трудно може да се прогнозира. Важното е да не забравяме, че при анализа на подобни истории винаги е необходим здравословен скептицизъм. Най-малкото защото само преди две години сензационните "извънземни мумии", подложени на какви ли не анализи в Мексико, единодушно бяха определени от цялата научна общност по света като стопроцентов фалшификат.