Израел заглушил телефоните на охраната на Хаменей, за да не го спасят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция и Гърция пращат военни да защитават Кипър от атаки с дронове

Израел успял да деактивира поне 12 телефонни кули около резиденцията на аятолах Али Хаменей малко преди да го ликвидира. Целта била да се предотврати възможността охраната му да бъде предупредена за приближаващите въздушни удари. Това разкрива “Файненшъл Таймс”, позовавайки се на свои източници.

Според Ю Ес Ей Тъдей решението за убийството на аятолаха е било взето след нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. То било част от заповед на премиера Нетаняху да се атакуват всички, за които Израел смята, че стоят зад атаката, и да се предотвратят бъдещи нападения срещу страната.

Информацията е само допълнителен детайл от дългогодишната и изключително прецизна работа на разузнаването на Тел Авив, която доведе до един от най-опасните конфликти в историята на Близкия изток.

Моджтаба Хаменей, син на убития аятолах, е жив,

съобщиха във вторник ирански медии. Той е смятан за потенциален наследник на баща си, въпреки че династичното предаване на властта не се одобрява в шиитската духовна традиция, особено в система, родена от революция, свалила монархията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран го търси за преговори, но посочи, че според него възможността за това вече е загубена.

“Въздушната им отбрана, флотът и лидерите им са унищожени. Те искат да преговарят. Аз им отговорих: “Твърде е късно!”, обяви републиканецът.

Войната на Иран с Израел и САЩ вече достигна и границите на Европа, като засегна сигурността на Кипър. Франция праща военни кораби и противовъздушни системи на островната държава, след като в неделя вечерта британската военновъздушна база “Акротири” беше ударена от ирански дрон.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис призова и Германия да изпрати кораби. Това подчертава неспособността на Великобритания да изпълнява ангажиментите си за отбрана на Кипър, където има разположени две суверенни военни бази. Оказва се, че

кралският флот към момента не може да се придвижи до района

на Източното Средиземноморие,

пише “Дейли мейл”. Кралските военноморски сили разполагат с шест разрушителя тип 45, предназначени за противовъздушна отбрана. През януари обаче военният министър Вернон Коукър потвърди, че само три от тях са в експлоатация. От тях само един ще бъде изпратен до Кипър, защото двигателите на други два са в процес на модернизация.

Гърция също ще изпрати две фрегати и изтребители за защита на Кипър, което означава, че ще има повече военноморски активи в района от Лондон. Освен това Атина реши да прехвърли една батарея ракети “Пейтриът” до малкия о. Карпатос, който се намира в съседство на о. Крит.

Държавният секретар Марко Рубио обясни, че Израел е бил решен да нападне, а в отговор Техеран е щял да се прицели в американските военни бази. Този факт принудил Белия дом да започне превантивни удари.

“Знаехме, че ако не ги атакуваме превантивно, ще понесем големи загуби”, заяви Рубио.