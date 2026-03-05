Ракетните градове на Иран, скрити в планините - тайното оръжие на режима

Техеран разполага с изтребители от времето на първия филм "Топ Гън"

Във време на война всяка страна се опитва максимално да оптимизира ресурсите си, особено ако врагът има предимството на по-модерното оборудване.

Поради това един от основните компоненти в геостратегията на Иран срещу САЩ и Израел са т.нар. ракетни градове - подземни бази, които се намират доста надълбоко в планините на страната - някои са на 500 м под повърхността.

Тези съоръжения, разпръснати из цялата територия на Иран, могат да

съхраняват ракети като “Шахаб-3”, “Седжил” и “Хорамшахр” с обсег до около 2000 км

След началото на военните действия срещу Иран въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които контролират арсенала от ракети, пуснаха клипове от тунелите на подземните бази. Това показва, че ракетните градове се използват в момента и че са доста важна част от стратегията на иранския режим за отбрана. Но те могат да представляват и сериозен риск.

Според военния анализатор Гилермо Пулидо ефективността на иранския отговор зависи от това дали САЩ и Израел ще унищожат, или повредят сериозно базите.

Ако Вашингтон и Тел Авив успеят - или вече са успели, да повредят входовете и изходите на тези подземни градове, както и отворите за изстрелване на снарядите, базите ще се превърнат в “гробове”, коментира Пулидо.

В подобен сценарий нито ракетите ще могат да излетят, нито камионите, на които са монтирани мобилните пускови установки, ще могат да напуснат съоръжението. Израелската армия обяви още в първия ден от атаката по Иран, че една от поразените цели в района на Табриз е била база на “подразделение за балистични ракети”, от която се планирало да бъдат изстреляни десетки снаряди към Израел. По-късно сателитни снимки показаха някои от тунелите на срутеното съоръжение.

Има вероятност да става дума за втория по големина комплекс от ракетни силози в Иран, за който се знае, че се намира край Табриз. Ракетите, съхранявани там, са от моделите с по-голям обсег. Някои от тях теоретично са способни да достигнат най-източните страни на Европа, включително България.

Сред ракетните градове, атакувани от Израел и САЩ, най-големият е Хорамабад в иранската провинция Лорестан. Той служи като склад и площадка за изстрелване на ракети “земя-земя” и крилати ракети, включително “Шахаб-3”. Тази база вече беше обект на въздушни удари от Израел през юни.

Доста ракетни площадки и командни центрове се намират и в района на Техеран. Други подобни съоръжения има и на около 500 км от столицата край Керманшах. Там са разположени оръжейните бази Кенеш и Бахтаран - и двете близо до западната иранска граница. Разположението им е стратегическо, тъй като ракетите могат да достигнат до цели в Израел и Персийския залив.

Централната провинция Исфахан пък е дом на най-големия обект за сглобяване и производство на ракети в Иран. Построено с помощта на Северна Корея и Китай в края на 80-те години, съоръжението произвежда компоненти, твърди и течни горива и сглобява модели като “Шахаб”. Исфахан е дом и на два обекта за разполагане на ракети, пише в доклад на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон.

“Атакуването на тези бази не е много сложно”, подчертава Пулидо, но докато Израел и САЩ не успеят да унищожат ракетните установки, Иран ще запази капацитета си “да нанесе щети”. Военният анализатор Хесус Перес Триана смята, че “ключът” в тази война, е най-вече в разузнаването, което ще събере данни за локализиране и заличаване на тези ракетни градове.

Наред с подземни бази режимът притежава един от най-големите арсенали от ракети в Близкия изток. Смята се, че става дума за над 3000 балистични ракети. През последните години страната подобри един от основните им недостатъци - тяхната точност, което съвсем не се харесва на САЩ и Израел.

Според мнозина Иран произвежда и много нови ракети за относително малко време. За тази тактика заговори и върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. В понеделник той коментира, че е провел разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Той казал на Младенов, че Иран

произвежда над 100 балистични ракети всеки месец,

както и “хиляди дронове камикадзе с една-единствена цел - да изгради такъв ответен потенциал, че всяка бъдеща атака срещу ядрената му програма да стане немислима”.

Рубио отбелязал, че според Вашингтон след една година или най-много година и половина Техеран ще достигне т.нар. точка на имунитет - момент, след който запасите от ракети и дронове ще бъдат достатъчни, за да “възпрат дори най-решителна военна намеса”. Топдипломатът на САЩ обяснил, че операцията “Епична ярост” е била започната именно преди затварянето на този времеви прозорец и в период, в който Иран е по-скоро отслабен.

От Вашингтон признали, че санкциите срещу Иран не са успели да изпълнят целта си, тъй като режимът продължил да увеличава военната си сила. Пред Младенов Рубио отбелязал, че американо-израелската мисия цели да унищожи “пускови установки, ракетни складове, производствени мощности за дронове и военноморски активи, които застрашават глобалното корабоплаване”. Държавният секретар на САЩ бил категоричен, че

не се планира сухопътна инвазия

А поне официално позицията на Вашингтон е, че военните действия не целят смяна на режима, въпреки че САЩ биха “приветствали” подобно развитие, ако това е волята на иранския народ.

Техеран обаче няма ядрени оръжия и не притежава междуконтинентална балистична ракета, която да удари САЩ, а според анализатори не е толкова близо до придобиването на такава, както твърди Доналд Тръмп.

Иранското небе освен това е на практика беззащитно поради липсата на модерни изтребители. Авиацията на Техеран се състои предимно от остарели американски и съветски самолети, както и руски модели, които едва ли ще могат да се борят със самолетите на САЩ.

Иран разполага с Як-130, МиГ-29А и F-14 Tomcat - емблематичните за времето си изтребители от филма “Топ Гън” (1986). С тях иранските военни могат да прехващат разузнавателни и бойни дронове, както и да носят ракети “въздух-въздух”, способни да прехващат “Томахоук”.