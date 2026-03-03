Тръмп: Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с тях

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания, след като европейската страна отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Испания се държа ужасно", заяви Тръмп пред журналисти на среща с германския канцлер Фридрих Мерц, като добави, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения" с Испания.

„Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания", изтъкна Тръмп.

