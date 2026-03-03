ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова: Родителите ни дадоха привилегията да живее...

Лондон праща разрушител и 2 хеликоптера в Кипър след атаки срещу военната си база там

Британският премиер Киър Стармър СНИМКА: Ройтерс

Британският министър-председател Киър Стармър обяви днес, че Великобритания ще изпрати разрушителя „HMS Dragon" и два хеликоптера, пригодени за прехващане на дронове, в Кипър, след като британската база Акротири в югозападната част на острова бе ударена от ирански дрон вчера сутринта, съобщават Ройтерс и електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

„Обединеното кралство е напълно ангажирано със сигурността на Кипър и на британския военен персонал, базиран там", заяви Стармър днес, като добави, че британското правителство „продължава своите отбранителни операции". Той каза, че за тази цел е информирал кипърския президент Никос Христодулидис, че Обединеното кралство възнамерява да разположи разрушителя „HMS Dragon" и два хеликоптера в Кипър. „Британското правителство винаги ще действа в интерес на Обединеното кралство и нашите съюзници", каза още Стармър.

По-късно британското министерство на отбраната, цитирано от „Сайпръс мейл", уточни, че двата хеликоптера, които ще бъдат изпратени, са от типа „AW159 Wildcat". По информация на Ройтерс Стармър и Христодулидис са провели телефонен разговор след обявяването на решението, пише БТА.

Новината идва на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и атаките с дронове срещу британската база Акротири на остров Кипър, които предизвикаха евакуация на цивилното население в района ѝ. В отговор на случилото се Гърция изпрати четири изтребителя F-16 в Кипър и обяви, че две нейни фрегати пътуват към средиземноморския остров. Според информация на КНА днес Христодулидис също така е бил информиран от френския президент Еманюел Макрон, че Париж е взел решение също да изпрати на Кипър противоракетни и противодронови системи, както и една фрегата, след като Никозия е поискала помощ и от Франция.

Британският премиер Киър Стармър СНИМКА: Ройтерс

