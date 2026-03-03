Полицията залови 11 мигранти и предполагаем трафикант близо до гръцко-турската граница

Гръцката полиция е заловила 11 мигранти и предполагаем трафикант в района на село Метаксадес (Североизточна Гърция), което се намира близо до гръцко-турската граница при река Марица (Еврос), съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на съобщение от полицията.

В съобщението се посочва, че 11-те мигранти, за които се смята, че току-що са преминали от Турция, са били натъпкани в автомобил, който е бил спрян в района на Метаксадес. След установяването на нелегалните мигранти полицията е задържала водача на превозното средство, в което са били натъпкани мигрантите.

От пограничния район Еврос в Североизточна Гърция мигрантите обикновено се прехвърлят контрабандно до Солун, а след това на север през Балканите към Централна и Западна Европа, отбелязва „Катимерини".

Всяка година хиляди мигранти преминават през Еврос, за да влязат в Гърция по суша от Турция, въпреки оградата, която гръцките власти са изградили по протежение на част от границата, отбелязва медията, като припомня, че наскоро гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че Атина планира да удължи оградата по сухопътната си граница с Турция, голяма част от която минава по течението на река Марица (Еврос), с цел подобряване на сигурността и намаляване на преминаванията на нелегални мигранти.