Израелската армия „съсипва“ сградата, където Събранието на експертите избира наследника на Хаменей

Израелските въоръжени сили са атакували сградата, в която 88-членното Събрание на експертите се е затворило, за да избере следващия върховен лидер на Иран, съобщиха израелски източници пред "Джерузалем поуст".

Иранските информационни агенции съобщиха, че сградата е била „сравнена със земята" по време на израелските удари.

Смъртта на аятолах Али Хаменей остави опасен вакуум, който режимът, доминиран от него от 1989 г. насам, сега трябва бързо да запълни и да предотврати пълния хаос, съобщават западни издания. В неделя иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че нов върховен лидер ще бъде избран след "един или два дни".

Според експерти няма един-единствен очевиден наследник, който да има подкрепата на всички разнородни елементи от духовенството, военното и политическото ръководство на Техеран. А някои от потенциалните нови лидери може също да са били убити при ударите.

През последните години фаворит за наследник на 86-годишния Хаменей беше твърдолинейният президент Ебрахим Раиси, но той загина при катастрофа с хеликоптер през май 2024 г.