Доналд Тръмп: Унищожихме почти всичко в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските въоръжени сили са постигнали успех срещу много ирански военноморски и въздушни цели. Държавният глава заяви още, че „почти всичко е унищожено", съобщава Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че американският президент е заявил това в Овалния кабинет на Белия дом преди среща с германския канцлер Фридрих Мерц.

В отговор на въпроси на журналисти Тръмп каза, че е наредил атаката срещу Иран, защото е „имал предчувствие", че Иран ще атакува САЩ, след като преговорите по ядрената му програма са в застой, без да представи доказателства в подкрепа на това свое мнение.

Иран очакваше да има още един кръг преговори с американските пратеници след преговорите, проведени в Женева миналия четвъртък, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп каза, че Иран „все още изстрелва ракети, но прогнозира, че Техеран в крайна сметка ще загуби тази способност поради продължителните атаки срещу страната.

„Те са изстреляли много от тях и ние унищожаваме много", заяви американският президент.