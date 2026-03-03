ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон дер Лайен и Зеленски обсъдиха тръбопровода "Др...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22399730 www.24chasa.bg

Доналд Тръмп: Унищожихме почти всичко в Иран

10308
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските въоръжени сили са постигнали успех срещу много ирански военноморски и въздушни цели. Държавният глава заяви още, че „почти всичко е унищожено", съобщава Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че американският президент е заявил това в Овалния кабинет на Белия дом преди среща с германския канцлер Фридрих Мерц.

В отговор на въпроси на журналисти Тръмп каза, че е наредил атаката срещу Иран, защото е „имал предчувствие", че Иран ще атакува САЩ, след като преговорите по ядрената му програма са в застой, без да представи доказателства в подкрепа на това свое мнение.

Иран очакваше да има още един кръг преговори с американските пратеници след преговорите, проведени в Женева миналия четвъртък, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп каза, че Иран „все още изстрелва ракети, но прогнозира, че Техеран в крайна сметка ще загуби тази способност поради продължителните атаки срещу страната.

„Те са изстреляли много от тях и ние унищожаваме много", заяви американският президент.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите