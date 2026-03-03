ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При израелска атака над Техеран е бил убит лидерът на ливанския корпус на иранските сили "Кудс"

Дим се издигна над Техеран след израелска въздушна атака СНИМКА: Ройтерс

Израелската армия обяви, че при въздушни удари в Техеран e ликвидирала командира на ливанския корпус на елитните ирански сили „Кудс" Дауд Али Задех, съобщава Ройтерс.

Въоръжените сили на Израел също така заявиха, че са нанесли удар по комплекс в Иран, който според тях бил използван за разработване на „необходимите способности" за ядрени оръжия, без да предостави доказателства за това твърдение.

Късно тази вечер израелските военни съобщиха още, че са засекли няколко ракети, преминаващи от Ливан към централната и северната част на Израел, пише БТА.

Според армията по-голямата част от ракетите са били прехванати от противовъздушната отбрана, а една от тях е паднала в открит ненаселен район.

Дим се издигна над Техеран след израелска въздушна атака СНИМКА: Ройтерс

