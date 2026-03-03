Зеленски коментира конфликта в Близкия изток с лидерите на Катар и ОАЕ

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди ситуацията в Близкия изток и региона на Персийския залив в телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, съобщи Укринформ, като се позова на пост на държавния глава на Украйна във Фейсбук.

„Обсъдихме събитията в Близкия изток и района на Персийския залив. Иранският режим се опитва да въвлече целия регион във война и унищожава човешки живот. Това може само да бъде осъдено. Ние сме солидарни с всички, които защитават живота и се стремят да принудят иранския режим да се откаже от дългогодишното си насилие възможно най-скоро", написа Зеленски.

Двете страни обмениха оценки за перспективите и изразиха съгласие, че екипите им ще поддържат връзка, за да определят как могат съвместно да осигурят по-голяма защита на хората.

Телефонен разговор проведе Зеленски и с държавния глава на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян.

Украйна има голям опит в борбата с дронове и ракети, усъвършенстван в продължение на 4 години, през които се сблъскваше с вълни от руски атаки.

„Обсъдихме как можем да помогнем в тази ситуация и да подкрепим защитата на човешки живот. Договорено бе, че екипите ни ще работят по този въпрос", написа Зеленски в социалната платформа "Екс" след разговор с държавния глава на ОАЕ, като изрази солидарност с неговата страна.

Официални представители на Киев по-рано заявиха, че Украйна е готова да изпрати специалисти по дронове в Близкия изток, за да помогнат за свалянето на ирански безпилотни летателни апарати, ако партньорите ѝ помогнат за постигането на споразумение за прекратяване на огъня във войната с Русия, пише БТА.

Зеленски също така каза днес, че Украйна ще бъде отворена за обмен на дронове прехващачи за отблъскване на ирански атаки срещу ракетни системи за ПВО от съюзниците в Близкия изток.