Доналд Туск: Няма проблеми със запасите от горива на Полша

Няма проблеми със запасите на Полша от горива, нито с техните доставки, каза премиерът Доналд Туск на фона на войната срещу Иран, съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Макар че националната енергийна компания "Орлен" (Orlen) може да намали маржовете (на печалбата си), стабилността на цените на горивата не може да бъде гарантирана, уточни в същото време Туск.

"Цялата структура на доставките на петрол за "Орлен" и Полша в момента е напълно сигурна и не може да се говори за никакви прекъсвания, дори и за най-малките. Ситуацията е напълно стабилна, няма никаква причина за безпокойство, що се отнася до доставките и запасите", каза полският премиер преди заседание на правителството.

"Войната няма никакво пряко въздействие върху доставките на суров петрол и други горива за Полша", продължи Туск, имайки предвид военната кампания, която Израел и САЩ започнаха срещу Иран в събота.

Туск обърна внимание, че полският енергиен конгломерат "Орлен" не внася петрол нито от Иран, нито през Ормузкия проток.

Този тесен морски път остава блокиран за движение на танкери, след като Техеран го обяви за затворен и предупреди, че ще атакува кораби, опитващи се да влязат в него.

"Няма причина за безпокойство, нито за паника що се отнася до горивото на нашите бензиностанции, а по въпроса за цените ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че последиците от войната няма да бъдат твърде болезнени", обобщи полският премиер.