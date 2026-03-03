ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След смяна на Илия Груев "Лийдс" падна 0:1 от "чер...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22399906 www.24chasa.bg

Фон дер Лайен и Зеленски обсъдиха тръбопровода "Дружба"

2984
Володимир Зеленски и Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Екс/ @anadoluajansi

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха тръбопровода „Дружба", който е в центъра на спора между Украйна, Унгария и Словакия, и забави одобрението на заем от 90 млрд. евро от ЕС за Киев, съобщи ЕК.

Говорител на Европейската комисия заяви, че двамата лидери са обсъдили въпроса по време на телефонен разговор, но не може да сподели подробности от разговора, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано Фон дер Лайен каза, че са обсъдили теми, включително заема, санкциите срещу Русия и „по-широкото въздействие на събитията в Близкия изток върху цените на енергията, енергийната сигурност и наличността на много необходими материали за отбрана".

Володимир Зеленски и Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Екс/ @anadoluajansi

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите