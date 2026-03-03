Фон дер Лайен и Зеленски обсъдиха тръбопровода "Дружба"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха тръбопровода „Дружба", който е в центъра на спора между Украйна, Унгария и Словакия, и забави одобрението на заем от 90 млрд. евро от ЕС за Киев, съобщи ЕК.

Говорител на Европейската комисия заяви, че двамата лидери са обсъдили въпроса по време на телефонен разговор, но не може да сподели подробности от разговора, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано Фон дер Лайен каза, че са обсъдили теми, включително заема, санкциите срещу Русия и „по-широкото въздействие на събитията в Близкия изток върху цените на енергията, енергийната сигурност и наличността на много необходими материали за отбрана".