Избраха сина на Али Хаменей за нов аятолах на Иран

Моджтаба Хаменей Кадър: Екс/KraantiKumar

Синът на Али Хаменей Моджтаба е избран за нов върховен лидер на Иран, съобщи Iran International.

 Избирането му стана след натиск от Ислямската революционна гвардия бързо да бъде избран нов лидер след смъртта на Хаменей на 28 февруари. Той беше убит по време на съвместните атаки на САЩ и Израел. Аятолахът беше начело на държавата в продължение на 36 години. 

Моджтаба е второ дете в семейството на Хаменей, роден е през 1969 г. Въпреки, че е учил теология, той няма официална роля в режима досега. 

Служил е в Революционната гвардия по време на войната между Иран и Ирак (1987–1988), където е изградил силни връзки с висши военни командир

Моджтаба Хаменей Кадър: Екс/KraantiKumar

