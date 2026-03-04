ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка в Тел Авив: Има атаки, но те не са масирани, по-скоро по една две ракети на ден

2544
Рина Баккалов КАДЪР: NOVA

Има атаки, но те не са масирани, по-скоро по една две ракети на ден, разказа българката в Израел Рина Бакалов в предаването по БНТ "Денят започва". Тя разказа, че днес също е имало атаки в 6.00 часа сутринта. 

"Положението на север е много по-тежко, времето на хората да се скрият в убежищата е много по-кратко. Само тази сутрин са изстреляни 30 ракети от там до сега. Някъде за минута и половина - две е максималното време, в което от сирената падат ракетите. Явно, че там ще бъде сега по-тежкото време", поясни тя.

"Няма много официална информация. Това какво прави правителството не е напълно ясно", каза още жената.

"Това, което официално ни съобщават е, че може би ливанското правителство има над 100 000 ракети", каза тя.

На въпрос дали скоро ще бъдат евакуирани тя отговори, че няма информация, но има доста болни и възрастни хора, които искат да се приберат. 

"Надяваме се скоро да приключи и да се приберем живи и здрави", завърши тя. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

