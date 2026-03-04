ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великобритания спира студентски визи за граждани на Афганистан, Камерун, Мианмар и Судан

Лондон. Снимка: Pixabay

Великобритания обяви, че ще преустанови издаването на студентски визи за граждани на Афганистан, Камерун, Мианма и Судан, както и на работни визи за афганистанци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"За първи път се налага спешно да спрем визите за граждани на четири държави, след като бе отчетено рязко повишаване на броя на молбите за предоставяне на убежище", пише в изявление на министерството на вътрешните работи.

По-рано Великобритания обяви, че бежанският статут вече ще бъде само временен и ще се ускори процесът по депортация незаконните мигранти.

Целта на тези реформи е да се ограничи увеличаването на подкрепата за популистката партия "Реформирай Обединеното кралство" и да се прекратят злоупотребите със съществуващата в момента система за предоставяне на убежище.

"Великобритания винаги ще предоставя убежище на хора, бягащи от война и преследване, но с нашата визова система не трябва да се злоупотребява", заяви министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд. "Ето защо вземам безпрецедентното решение да откажа визи на граждани на онези държави, които се опитват да експлоатират нашата щедрост", добави тя.

