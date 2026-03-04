Стачка в Гърция заради блокираните в Залива гръцки моряци спира фериботите в четвъртък

Фериботите до гръцките острови ще останат на пристанищата в четвъртък заради 24-часова стачка, свикана от профсъюза на моряците PNO с призив за незабавно репатриране на всички гръцки членове на екипажи, блокирани на търговски кораби заради войната в Залива, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

В публикувано във вторник съобщение PNO също така изразява силно несъгласие с предполагаеми планове на правителството за отправяне на гръцки фериботи към Израел, които да помогнат за репатрирането на цивилни, блокирани след забраната на полетите в Близкия изток.

"Ако тези твърдения се окажат верни, ние смятаме, че е предизвикателно и опасно да бъде одобрен маршрут във военна зона", посочва PNO. "Нито един плавателен съд няма да напусне Гърция в посока към Близкия изток", подчертава синдикалната организация.

Профсъюзът призовава цялата зона да бъде обявена за забранена за търговско корабоплаване и изисква от гръцките власти "незабавно" да изведат блокираните в Залива гръцки моряци след затварянето на Ормузкия проток.

Стачката ще започне в 00:01 часа в четвъртък и ще завърши в полунощ.