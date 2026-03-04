ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Чуков: Ситуацията е Близкия изток ще ескалир...

Синхуа: Пекин обяви, че Китай и САЩ трябва да се уважават

Китай СНИМКА: pixabay

Като две големи държави Китай и САЩ трябва да се уважават и да се стремят към мирно съвместно съществуване и взаимоизгодно сътрудничество, заяви днес китайски говорител, цитиран от националната новинарска агенция Синхуа, предава БТА.

Китай има желание да работи със САЩ за засилване на диалога на всички равнища и по различни канали, за да се разшири диапазонът на двустранното сътрудничество, каза Лоу Цинцзян, говорител на четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (парламента). Той направи изявлението в навечерието на утрешното откриване на сесията.

Същевременно Китай се придържа към своите принципи и червени линии и, както винаги, е решен да брани своята неприкосновенотст, сигурност и интересите на своето развитие, добави Лоу.

Освен това той посочи, че Китай е готов да работи за разширяване на сътрудничеството си с Европа.

