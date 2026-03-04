Естония: Руски ледоразбивач навлезе в наша територия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външното министерство на Естония заяви, че руски ледоразбивач е навлязъл без разрешение в териториалните води на страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал в събота в района на остров Вайндло в Балтийско море.

В изявлението на естонското дипломатическо ведомство се посочва, че нито министерството на външните работи, нито естонският военноморски флот е бил информиран за навлизането на ледоразбивача "Мурманск". Плавателният съд не е отговорил и на изпратените му от естонските власти радиосъобщенията.

"Мурманск" е останал в естонски води в продължение на четири минути.

Руският шарже д'афер е бил извикан в министерството на външните работи в Талин във връзка със случая.

"Напомняме на Руската федерация, че в естонските териториални води се прилагат ясни и недвусмислени правила, включително и по време на сезона на ледоразбиване", заяви външният министър Маргус Цахкна. Той подчерта, че спазването на тези правила е задължително за всички, за да се предотвратят бъдещи нарушения. Чуждестранен кораб може да упражни правото си на мирен проход през териториалните води при условие, че съответната държава уведоми министерството на външните работи най-малко 48 часа преди влизането, обясни естонският министър.

Предвид тежките условия и необходимостта да се окаже помощ на корабите, Естония е готова да съкрати срока за уведомяване до шест часа до края на зимния сезон, добави Цахкна.