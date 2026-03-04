Проф. Чуков: Ситуацията е Близкия изток ще ескалира, но до месец трябва да приключи

До 3-4 седмици нещата в Близкия изток трябва да приключат. Очаква се ескалация, може би ще има силен пик. Това прогнозира в ефира на bTV проф. Владимир Чуков.

По думите му новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е следващата мишена на САЩ и Израел. Той е син на починалия аятолах Али.

"тТктиката на Иран е грешка, тъй като атакуват страните от Персийския залив. Повече атакуват там, а не Израел. Тоест търсят регионален конфликт. Влизат в мислене на стила на "Ал Кайда". Опитват се да привлекат и Европа. Всичко ще спре, когато Иран спре да изстрелва ракети. Битката не е само срещи Иран, но и срещу прокситата от Хизбула от Ливан. Войната е и лаборатория за използване на нови оръжия", каза професор Чуков.

Той разкри, че президентът на САЩ Доналд Тръмп има отрязък от около 60 дни, за да приключи всичко в Иран.

"Ако премине този срок, тогава Тръмп ще има неприятности. Резервен вариант е кюрдите да вземат оръжие и да се свали режима в Иран", добави Чуков.