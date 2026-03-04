"Дейли мейл": Новият аятолах на Иран е бил лекуван от импотентност във Великобритания

Моджтаба Хаменей, който бе избран за нов аятолах след смъртта на баща си Али Хаменей, е бил лекуван от импотентност в болници във Великобритания в продължение на години. Това твърди "Дейли мейл", позовавайки се на секретни документи от американското разузнаване.

Според класифицирана информация, изпратена от Държавния департамент до американското посолство в Лондон през 2008 г. и по-късно публикувана от WikiLeaks, Моджтаба е бил подложен на натиск от семейството си да има наследници.

Необходими са били четири посещения, включително престой от два месеца, и в крайна сметка Моджтаба се сдобил със син. Той е кръстен на дядо си - Али.

Според американското разузнаване Моджтаба се е оженил сравнително късно - през 2004 г. Това „според информациите се дължи на проблем с импотентност, който е бил лекуван и в крайна сметка решен по време на три продължителни посещения в Обединеното кралство".

Тези посещения са били в болниците „Уелингтън" и „Кромуел" в Лондон, според документа на разузнаването.

„Семейството на Моджтаба очаквало от него да има деца бързо, но се наложило четвърто посещение в Обединеното кралство за медицинско лечение", се казва в документа.

„След престой от два месеца съпругата му забременяла. В Иран се родило здраво момче, кръстено Али на името на дядо си по бащина линия".

В разсекретените документи също така подробно се описва как "Моджтаба работи в сянката на баща си" и че той пътува с него в Иран и има „доста голям контрол над достъпа до баща си".

Твърди се, че е „близък и добре информиран" от висшите лидери на Ислямската революционна гвардия (IRGC). Въпреки това Моджтаба е считан за слаб в духовно отношение.